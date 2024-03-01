Зеленский прокомментировал ситуацию под Харьковом
Зеленский заявил, что Украина не сможет защитить Харьков, если сначала не вытеснить из региона российские вооруженные силы. Об этом сообщат РИА «Новости».
Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Зеленский уточнил, что российские силы придется оттеснять «на большое расстояние».
«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — заявил он.
Ранее Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи в 2024 году.
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