Зеленский прокомментировал ситуацию под Харьковом

Зеленский заявил, что Украина не сможет защитить Харьков, если сначала не вытеснить из региона российские вооруженные силы. Об этом сообщат РИА «Новости».

Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Зеленский уточнил, что российские силы придется оттеснять «на большое расстояние».

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — заявил он.