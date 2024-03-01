Подоляк оценил слова Макрона об отправке войск на Украину
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента Франции Эммануля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину. Его слова приводит ТАСС.
Подоляк оценил слова Макрона об отправке войск на Украине и подчеркнул, что своим заявлением политик перевел дискуссию о помощи Запада Украине на другой уровень.
«Он говорит уже не только об оружии, но и про конкретных людей», — отметил украинский чиновник.
Ранее сообщалось, что Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину.
Lenta.ru: главные новости