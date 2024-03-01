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Подоляк оценил слова Макрона об отправке войск на Украину

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента Франции Эммануля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Подоляк оценил слова Макрона об отправке войск на Украину
© Lenta.ru

Подоляк оценил слова Макрона об отправке войск на Украине и подчеркнул, что своим заявлением политик перевел дискуссию о помощи Запада Украине на другой уровень.

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«Он говорит уже не только об оружии, но и про конкретных людей», — отметил украинский чиновник.

Ранее сообщалось, что Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину.

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