Российский военный заявил о еще одном подбитом танке Abrams

«Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это ещё один Abrams», — заявил «Коловрат».