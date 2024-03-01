Российский военный заявил о еще одном подбитом танке Abrams
Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» рассказал о том, что 26 февраля российским военным удалось подбить сразу два танка Abrams. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, бойцы из группировки «Центр» уничтожили 26 февраля не один, а два танка Abrams. Обе боевые машины были подбиты с помощью российских FPV-дронов в районе села Бердычи на территории ДНР.
«Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это ещё один Abrams», — заявил «Коловрат».
При этом командир добавил, что не знает, выжил ли экипаж танка.
Напомним, что 26 февраля появилась информация о первом уничтоженном танке Abrams.