Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как российские бойцы устанавливают флаг РФ в селе Новомихайловка в ДНР. По данным канала, подразделения группировки «Восток» продолжают штурм и продвижение внутри поселка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Восток» отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Также, по словам начальник пресс-центра группировки Александра Гордеева, пресечены две попытки противника провести ротацию подразделений. Он отметил, что операции были проведены неподалеку от Малиновки и Ровнополя.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России установили огневой контроль над участком дороги в районе Часова Яра. ВСУ используют этот путь для снабжения своей группировки в данном районе. Перед этим он рассказал, что российские войска уничтожили колонну бронетехники и личного состава ВСУ в районе города.