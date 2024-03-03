Стало известно о тратах на командировки офиса Зеленского за 2023 год

Траты на командировки офиса президента Украины Владимира Зеленского в 2023 году превысили расходы шести министерств на эти цели. Об этом в своем Верховной Рады страны Ярослав Железняк.

© Lenta.ru

«За год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, Минюст, Минобразования, Минэкологии, Минагрополитики и Минспорта вместе взятые», — написал Железняк.

Парламентарий отметил, что это траты исключительно сотрудников офиса, без учета расходов на поездки Зеленского.