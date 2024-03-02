В Германии прокомментировали запись разговора военных об ударах по России

Многое говорит о том, что запись разговора офицеров Бундесвера по поводу атаки на Крымский мост является подлинной. На это указало издание Bild.

«Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность», — пишет издание.

Отмечается, что публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах удара по мосту стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ (Бундесвер).

Ранее контрразведка Германии начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.