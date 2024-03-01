Лавров назвал причину, по которой США развязали конфликт на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США развязали конфликт на Украине, чтобы ослабить страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает «RT на русском».
По словам дипломата, с этой же целью США также устроили диверсию на нитках российского газопровода «Северный поток». При этом Лавров считает, что США достигли своих целей, так как европейская промышленность и бизнес стала переезжать в Америку.
«Вся эта затея с Украиной — она была не только против России, но и с той целью, чтобы Европа была не слишком сильным конкурентом. И эта цель достигнута», — заявил он.
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