Великобритания не теряет надежды любыми путями вооружить Украину дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.

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Канцлер Шольц 26 февраля выступил решительно против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Отказ он объяснил опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт. Кроме того, канцлер напомнил, что в Германии по-прежнему действует принцип «нога немецкого солдата не ступит на землю Украины».

Также Шольц считает, что ракеты не сделают погоды для ВСУ, поскольку Украине, прежде всего не хватает боеприпасов, а Taurus "не имеет решающего значения". Тем не менее, Лондон предложил Берлину осуществить некий «круговорот ракет в природе».

Британия поставит Украине ракеты Storm Shadow, а Берлин должен возместить Лондону образовавшийся дефицит собственными дальними ракетами. Нетрудно догадаться, куда дальше Taurus могут улететь вот таким европейским транзитом.