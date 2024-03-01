Лондон разработал хитроумную многоходовку для отправки Taurus Украине
Великобритания не теряет надежды любыми путями вооружить Украину дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.
Канцлер Шольц 26 февраля выступил решительно против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Отказ он объяснил опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт. Кроме того, канцлер напомнил, что в Германии по-прежнему действует принцип «нога немецкого солдата не ступит на землю Украины».
Также Шольц считает, что ракеты не сделают погоды для ВСУ, поскольку Украине, прежде всего не хватает боеприпасов, а Taurus "не имеет решающего значения". Тем не менее, Лондон предложил Берлину осуществить некий «круговорот ракет в природе».
Британия поставит Украине ракеты Storm Shadow, а Берлин должен возместить Лондону образовавшийся дефицит собственными дальними ракетами. Нетрудно догадаться, куда дальше Taurus могут улететь вот таким европейским транзитом.
Заинтересованность Великобритании понятна: из всех стран старой Европы она наиболее непримиримо настроена против России. Ракеты же дальнего действия Taurus способны наносить удары по целям на тыловых территориях РФ.