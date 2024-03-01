Пленный рассказал, как Киев отправляет десантников через Днепр «ради медийки»

Украинские власти отправили группу бойцов через Днепр только «ради медийки». Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал плененный украинский военнослужащий Евгений Горин.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска сорвали попытку высадки диверсионной группы 73-го морского центра сил спецопераций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате боя затонули четыре быстроходных моторных лодки. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, одного удалось взять в плен.

«Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на героический убой и отписались. И все это только ради медийки», — рассказал выживший украинский солдат.

По его словам, в каждой лодке находились по пять штурмовиков и по два управляющих лодками. На операцию у десанта было не более 40 минут. В один момент с центрального катера стали стрелять из пулемета — по ней сразу открыли ответный огонь. Один из снарядов попал в короб с патронами, который загорелся.

«Это было, когда до берега остаётся уже метров 100 где-то. Лодка полностью попала под обстрел со всех огневых средств поражений на берегу. Получается, те две лодки отошли, а две лодки попали под перекрестный обстрел», — рассказал пленный.