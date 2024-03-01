Симоньян назвала имена офицеров бундесвера, обсуждавших удары по Крымскому мосту
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла имена офицеров бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту.
Ранее Симоньян рассказала о появившейся в ее распоряжении аудиозаписи, на которой высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Беседа, по словам Симоньян, проходила 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам.
В Минобороны Германии пока отказались комментировать российской прессе сообщения про запись разговора немецких военных о подготовке к удару по Крымскому мосту. В российском МИД отметили, что после публикации данных о записи у прессы в ФРГ "появился хороший повод" доказать свою независимость и задать свои вопросы властям Германии.