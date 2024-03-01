На Западе раскрыли позицию России по сокращению численности ВСУ

Согласно проекту мирного договора 2022 года, Россия настаивала на сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше, чем вдвое. Детали несостоявшегося соглашения о мире между Москвой и Киевом раскрыла американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

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«Москва хотела, чтобы ВСУ были ограничены 85 тысячами военнослужащих (на начало 2022 года штатная численность украинской армии составляла около 205 тысяч человек — прим. ред.), 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями», — говорится в материале о позиции России.

Как отмечает издание, украинские переговорщики хотели увеличить численность армии до 250 тысяч военных, а также хотели иметь в распоряжении 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Россия, в свою очередь, хотела ограничить использование Украиной дальнобойных орудий, разрешив иметь в арсенале только ракеты с дальностью действия 40 километрами.

Уточняется, что проект договора с Украиной также предусматривал запрет на иностранное вооружение, в том числе ракетные орудия любого типа.