Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне

Армия Великобритании приступила к подготовке своих военнослужащих к позиционным боям на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Business Insider.

Как рассказал журналистам подполковник, отвечающий за обучение солдат на полигоне, Лондон активно изучает окопные боевые действия, которые происходят на Украине.

«Очевидно, позиционная война существует уже более полувека <...> в некоторых кругах она была предана забвению, однако теперь она снова в центре внимания, особенно, когда существует серьезная угроза беспилотников», — сказал он.

Издание отмечает, что беспилотники стали отличительной чертой конфликта на Украине. Они позволяют настолько плотно контролировать поле боя настолько, что солдатам зачастую сложно совершать маневры, не попадая под обстрел.