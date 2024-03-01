В Минобороны сообщили об уничтожении С-300 и ЗРК Nasams

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю уничтожили пусковую установку С-300 и боевую машину ЗРК Nasams норвежского производства. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что техника украинской армии была уничтожена оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении пяти станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

1 марта сообщалось, что ВС РФ средствами ПВО за прошедшую неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

В этот же день Минобороны сообщило, что российская армия на Авдеевском направлении взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что колонна бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины уничтожена под Часовым Яром.