Минобороны Финляндии подписало контракт с США на поставку авиабомб

Накануне в Финляндии заявили, что не намерены размещать у себя ядерное оружие США. Об этом заявил премьер-министр североевропейской страны Петтери Орпо. По его словам, в размещении арсенала нет необходимости, поскольку НАТО само обеспечивает ядерное сдерживание. До этого стало известно, что американские власти размещают свой ядерный арсенал в странах Североатлантического альянса в рамках программы Nuclear Sharing.