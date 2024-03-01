Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс не видит неминуемой угрозы применения Россией ядерного оружия.

Об этом пишет испанское издание El País.

«Мы не видим никакой неминуемой угрозы того, что Россия применит это (ядерное. — RT) оружие», — сказал Джоанэ.

Он добавил, что заявления российских властей «сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие».

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал вбросом и уловкой обвинения в адрес России о намерениях якобы разместить ядерное оружие в космосе.