ВСУ могут использовать предоставленное Финляндией оружие для ударов по российской территории. Об этом высказался министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

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По словам финского Министра, западные союзники предоставили Украине ракеты большой дальности и могут давать ВСУ указания, как они могут использовать полученное вооружение.

Антти Хакканен также призвал ФРГ отправить в Киев свои «Таурусы», если власти Германии хотят победы Украины. Кроме того, член парламента Финляндии Юкка Копра указал на то, что Киев «должен» использовать западные ракеты для ударов по российский военным объектам, по его словам, в противном случае эти военные объекты будут использованы против Украины.