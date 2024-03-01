Три населенных пункта Курской области остались без света из-за беспилотника
В результате прилета беспилотника со стороны Украины в трех населенных пунктах Курской области нет света. Об этом 1 марта в своем аккаунте в соцсетях написал губернатор региона Роман Старовойт.
Уточняется, что речь идет о населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района, там нет света. Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка, отметил Старовойт.
Ранее в регионе объявляли ракетную опасность.
Как писала «Парламентская газета», дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Попытка атаки была совершена примерно в 22 часа.