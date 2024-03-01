Три населенных пункта Курской области остались без света из-за беспилотника

В результате прилета беспилотника со стороны Украины в трех населенных пунктах Курской области нет света. Об этом 1 марта в своем аккаунте в соцсетях написал губернатор региона Роман Старовойт.

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Уточняется, что речь идет о населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района, там нет света. Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка, отметил Старовойт.

Ранее в регионе объявляли ракетную опасность.