Дрифт бронетранспортера ВСУ закончился подрывом на мине

Гусеничная бронемашина выдвинулась для эвакуации украинских военных, однако на полпути экипаж передумал. Как это часто бывает на фронте, нерешительность и трусость оказались опаснее самого сурового противника. Бронетранспортер заложил крутой разворот и наехал на заложенную на обочине противотанковую мину.