Дрифт бронетранспортера ВСУ закончился подрывом на мине
Под Марьинкой американский бронетранспортер М113 изысканным образом покинул театр военных действий вместе с экипажем.
Гусеничная бронемашина выдвинулась для эвакуации украинских военных, однако на полпути экипаж передумал. Как это часто бывает на фронте, нерешительность и трусость оказались опаснее самого сурового противника. Бронетранспортер заложил крутой разворот и наехал на заложенную на обочине противотанковую мину.
После срабатывания восьми килограммов взрывчатки (стандартный заряд ТМ-62) ни БТР, ни люди в нем восстановлению не подлежат.
"Крайне неудачный маневр", - прокомментировал ситуацию канал "Повернутые на Z войне".