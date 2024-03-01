Baza: ВСУ попытались атаковать завод, входящий в ВПК РФ

Украинские военные при помощи беспилотников атаковали Дзержинск (Нижегородская область). Они пытались ударить по заводу имени Свердлова, который входит в состав военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает Baza.

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«Беспилотники ВСУ попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске — градообразующее предприятие в Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России», — передают авторы telegram-канала.

Отмечается, что завод был атакован ночью, об этом сообщали в Минобороны РФ.

Тем не менее атака была отбита средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате происшествия никто не пострадал.