Появилось видео со звуком грохота при попытке атаки ВСУ завода взрывчатки

Подъездные камеры видеонаблюдения сняли кадры со звуком грохота, который, предположительно, появился при попытке атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) входящего в военно-промышленный комплекс (ВПК) завода в Дзержинске Нижегородской области. Видео публикует Telegram-канал Mash.

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На опубликованных кадрах не видно ни попытки атаки, ни вспышки от падения дронов. Единственное, что указывает на инцидент — звук взрыва, который, предположительно, образовался во время подавления дронов ВСУ системой радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны подтверждали факт попытки атаки и уточняли, что все беспилотники ВСУ были подавлены. Ведомство уточняло, что использованные дроны относились к самолетному типу.

Известно, что предприятие в Дзержинске — единственный в России производитель таких взрывчатых веществ как гексоген и октаген.