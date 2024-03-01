Спецоперация на Украине 1 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 марта 2024 года.

На Украине анонсировали перестановки в командовании ВСУ

В командовании украинских Вооруженных сил произойдут новые кадровые перестановки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, перестановки пройдут на уровне комбригов и генералов.

Отмечается, что в отношении некоторых генералов началось расследование.

Сальдо: ВСУ потеряли около 20 солдат при попытке высадиться на Тендровской косе

Вооруженные силы Украины потеряли около 20 бойцов в результате попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщает RT со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо.

По его словам, высадиться с быстроходных катеров пытались военнослужащие 73-го центра специальных морских операций ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что войска за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении.

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прозвучали взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украине городе Херсоне произошли взрывы, сообщает news.ru.

Власти не прокомментировали информацию.