Мобилизация: последние новости на сегодня 1 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Самаре наградят семейные династии, участников СВО и их родных

В Самаре в рамках Года семьи пройдет межнациональное мероприятие «Крепкая семья — основа государства», сообщает sovainfo.ru.

Оно состоится 2 марта в школе «Яктылык». Во время торжественной части наградят семейные династии и проведут чествование участников спецоперации и их родных. Также в программе — концерт, турнир по русским шашкам и национальной борьбе «Керэш».

По словам организаторов, такие встречи нужны для предотвращения национальных конфликтов и создания благоприятных условий в сфере этнических отношений.

В Запорожской области проработают механизм профобразования для участников СВО

Министерство образования и науки Запорожской области в приоритетном порядке прорабатывает механизмы получения профоборазования участниками специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Татьяну Дубинскую.

Так она прокомментировала обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Отмечается, что в области работают над сбалансированной учебной нагрузкой, о чем также говорил глава государства.

Это поможет учащимся лучше усваивать материал и сохранять интерес к учебе.

Путин рассказал, как будут готовить новую элиту России

Российский лидер Владимир Путин анонсировал создание новой школы для участников спецоперации, сообщает «Ура.ру».

Об этом он заявил в своем послании Федеральному Собранию. Участников СВО будут бесплатно обучать так, как ранее учили руководителей высшего звена: мэров и губернаторов. Как отметил президент, именно они сейчас являются подлинной элитой, которая доказала свою преданность России делом.