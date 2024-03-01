В Херсонской области заявили о неготовности наемников ВСУ противостоять РФ

«Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше. Сейчас данные говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора наемников и затыкания дыр в рядах ВСУ», — обратил внимание Барбашов.