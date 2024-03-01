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Су-25 ВКС России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ под Авдеевкой

Штурмовики Су-25 ВКС России, выполняющие боевые задачи в интересах группировки войск «Центр», нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении.

Су-25 ВКС России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ под Авдеевкой
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены 80-мм неуправляемыми ракетами С-8.

Уточняется, что лётчики применили манёвр кабрирования, сопровождаемый резким набором высоты, чтобы задать определённый угол выпускаемым ракетам.

Ранее ВС России отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также бойцы ВДВ уничтожили у Андреевки на Артёмовском направлении группу пехоты ВСУ.

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