Су-25 ВКС России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ под Авдеевкой
Штурмовики Су-25 ВКС России, выполняющие боевые задачи в интересах группировки войск «Центр», нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары были нанесены 80-мм неуправляемыми ракетами С-8.
Уточняется, что лётчики применили манёвр кабрирования, сопровождаемый резким набором высоты, чтобы задать определённый угол выпускаемым ракетам.
Ранее ВС России отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также бойцы ВДВ уничтожили у Андреевки на Артёмовском направлении группу пехоты ВСУ.