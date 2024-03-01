Балицкий заявил о превосходстве артиллерии ВС РФ в Запорожье

Российские военные имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Евгения Балицкого.

По его словам, Вооруженные силы Украины не в состоянии достойно сопротивляться, что дает ВС РФ перспективы и возможности. Так губернатор прокомментировал обстановку на линии фронта, в частности в районе Работино и Вербового.