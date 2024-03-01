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Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье

Российские военные имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Евгения Балицкого.

Балицкий заявил о превосходстве артиллерии ВС РФ в Запорожье
© РИА Новости

По его словам, Вооруженные силы Украины не в состоянии достойно сопротивляться, что дает ВС РФ перспективы и возможности. Так губернатор прокомментировал обстановку на линии фронта, в частности в районе Работино и Вербового.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что российские подразделения закрепились на опорных пунктах в Работино. По данным ведомства, операция по штурму позиций противника была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.

Перечислены задачи помогающих ВСУ западных военных

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