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Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины не смогли перечень границу Воронежской области. Об этом сообщили местные власти.

Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области
© shutterstock

— Средствами обнаружения было зафиксировано движение со стороны Украины пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении Воронежа. Об этом некоторое время назад были разосланы push-уведомдения. Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли, — сообщило правительство региона в Telegram-канале.

До этого мэрия Воронежа сообщила, что средства обнаружения зафиксировали движение около пяти дронов в направлении областного центра. Власти рекомендовали горожанам соблюдать спокойствие и не поддаваться и панике.

Украинский беспилотник сбили в небе над Курской областью. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Незадолго до этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении в регионе угрозы ракетной опасности.

17 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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Украина