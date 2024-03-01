Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины не смогли перечень границу Воронежской области . Об этом сообщили местные власти.

— Средствами обнаружения было зафиксировано движение со стороны Украины пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении Воронежа. Об этом некоторое время назад были разосланы push-уведомдения. Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли, — сообщило правительство региона в Telegram-канале.