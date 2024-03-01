Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области
Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины не смогли перечень границу Воронежской области. Об этом сообщили местные власти.
— Средствами обнаружения было зафиксировано движение со стороны Украины пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении Воронежа. Об этом некоторое время назад были разосланы push-уведомдения. Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли, — сообщило правительство региона в Telegram-канале.
До этого мэрия Воронежа сообщила, что средства обнаружения зафиксировали движение около пяти дронов в направлении областного центра. Власти рекомендовали горожанам соблюдать спокойствие и не поддаваться и панике.
Украинский беспилотник сбили в небе над Курской областью. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Незадолго до этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об объявлении в регионе угрозы ракетной опасности.
17 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.