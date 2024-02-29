В США не обнаружили признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не фиксирует признаков того, что в России идет подготовка для применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС .

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. При этом Миллер добавил, что Белый дом продолжит внимательно следить за этим вопросом. Он также заявил, что в прошлом США обращались к России по прямым каналам связи, чтобы объяснить последствия возможного применения ядерного оружия.