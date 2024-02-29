В США не обнаружили признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не фиксирует признаков того, что в России идет подготовка для применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. При этом Миллер добавил, что Белый дом продолжит внимательно следить за этим вопросом. Он также заявил, что в прошлом США обращались к России по прямым каналам связи, чтобы объяснить последствия возможного применения ядерного оружия.
«Мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, и мы продолжим внимательно следить за этим», — заявил он.
Ранее в администрации США заявили, что представители Джо Байдена напрямую связывались с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе.