В Британии рассказали о реакции Сырского на ситуацию под Авдеевкой

Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшающейся для украинской армии ситуации на фронте. Об этом в своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

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Эксперт пояснил, что главком выразил недовольство положением дел на Запорожье и под Авдеевкой в Донбассе. Также Меркурис сказал, что Сырский пытается стабилизировать фронт, постоянно отправляя на передовую все новые отряды.

«Он тратит человеческий ресурс, но российскую армию не удается сдержать», — резюмировал аналитик.