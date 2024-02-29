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В Британии рассказали о реакции нового главкома ВСУ на ситуацию под Авдеевкой

Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшающейся для украинской армии ситуации на фронте. Об этом в своем YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

В Британии рассказали о реакции Сырского на ситуацию под Авдеевкой
© Lenta.ru

Эксперт пояснил, что главком выразил недовольство положением дел на Запорожье и под Авдеевкой в Донбассе. Также Меркурис сказал, что Сырский пытается стабилизировать фронт, постоянно отправляя на передовую все новые отряды.

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«Он тратит человеческий ресурс, но российскую армию не удается сдержать», — резюмировал аналитик.

29 февраля Сырский прибыл на передовую и назвал обстановку на фронте сложной и тревожной. Он также отметил, что в работе некоторых командиров обнаружили просчеты во владении обстановкой.

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