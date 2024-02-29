В Литве хотят призывать в армию сразу после школы

В парламенте Литвы предложили призывать юношей в армию сразу после школы. Об этом сообщает Delfi.

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С подобным предложением выступил председатель парламентского комитета по вопросам образования Артурас Жукаускас.

«Выпускники должны знать, что их призовут после окончания учебы, они отслужат 9 месяцев, после чего получат льготы для поступления в университет», – разъяснил свою идею Жукаускас.

Издание отмечает, что на данный момент в Литве призывают на службу в войска с 23 лет.

В январе спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен назвала приемлемой идею занять средства на финансирование армии у граждан страны.