В Румынии признали участие своих наемников в боевых действиях на Украине

Румыны в качестве добровольцев воюют в составе ВСУ против ВС России, сообщило Радио Румынии.

В сообщении говорится, что кроме добровольцев, которые помогают ВСУ в тылу, есть румыны, которые воюют против россиян на фронте, передает ТАСС.

«Это граждане Румынии и Республики Молдова, которые заявляют, что вступили в украинскую армию, чтобы держать Россию как можно дальше от румынских границ», – говорится в сообщении.

Добровольцев набирают в группе в социальной сети, она сформирована из носителей румынского языка на Украине. По словам оперативного командира группы, который называет себя Джетотак, добровольцы получают от нескольких сотен до 3 тыс. евро. Основное финансирование обеспечивает украинское государство.