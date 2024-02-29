Сырский потребовал от ВСУ отбить утерянные позиции на авдеевском направлении
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о задаче отбить утерянные позиции на авдеевском и кураховском направлениях. Об этом пишет "Страна.ua".
Сырский посетил ряд позиций укранских подразделений на авдеевском направлении.
Он заявил, что его главная задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники для того, чтобы "удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли".
Главком ВСУ сказал, что для усиления обороны на главных направлениях нужно "грамотно распределить резервы" и постоянно поддерживать взаимодействие между частями и подразделениями.
Также Сырский признал, что российская армия "иногда имеет успех на отдельных участках".
Как сообщалось ранее, Сырский обвинил отдельных украинских командиров в просчетах, которые привели к провалу оборону на ряде направлений, в частности под Авдеекой.
Авдеевка была полностью освобождена 17 февраля. После этого российские войска начали продвигаться вперед.
По данным военкоров, ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ на авдеевском направлении, освободив ряд населенных пунктов - Бердычи, Тоненькое, Орловку и Невельское. Ранее под контроль российской армии перешли Ласточкино, Петровское, Победа, Северное.