Сырский потребовал от ВСУ отбить утерянные позиции на авдеевском направлении

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о задаче отбить утерянные позиции на авдеевском и кураховском направлениях. Об этом пишет "Страна.ua".

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Сырский посетил ряд позиций укранских подразделений на авдеевском направлении.

Он заявил, что его главная задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники для того, чтобы "удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли".

Главком ВСУ сказал, что для усиления обороны на главных направлениях нужно "грамотно распределить резервы" и постоянно поддерживать взаимодействие между частями и подразделениями.

Также Сырский признал, что российская армия "иногда имеет успех на отдельных участках".

Как сообщалось ранее, Сырский обвинил отдельных украинских командиров в просчетах, которые привели к провалу оборону на ряде направлений, в частности под Авдеекой.

Авдеевка была полностью освобождена 17 февраля. После этого российские войска начали продвигаться вперед.