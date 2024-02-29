Пентагон: отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии

Пентагон заявил, что отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии
Отсутствие военной поддержки со стороны США грозит Украине нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях по его госпитализации в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
По словам шефа Пентагона, риски, связанные с нехваткой боеприпасов, "наблюдаются на поле боя изо дня в день". Остин также назвал "очень тревожными" оценки, согласно которым российские вооруженные силы "продолжают давить и постепенно добиваются успехов".
"Без нашей поддержки украинцы окажутся хуже вооружены в том, что касается артиллерии, кроме того они также столкнутся с угрозой из-за нехватки [боеприпасов для средств] ПВО", - подчеркнул Остин.