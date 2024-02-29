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Пентагон заявил, что отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии

Отсутствие военной поддержки со стороны США грозит Украине нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях по его госпитализации в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Пентагон: отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии
© globallookpress.com

По словам шефа Пентагона, риски, связанные с нехваткой боеприпасов, "наблюдаются на поле боя изо дня в день". Остин также назвал "очень тревожными" оценки, согласно которым российские вооруженные силы "продолжают давить и постепенно добиваются успехов".

"Без нашей поддержки украинцы окажутся хуже вооружены в том, что касается артиллерии, кроме того они также столкнутся с угрозой из-за нехватки [боеприпасов для средств] ПВО", - подчеркнул Остин.

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