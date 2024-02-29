Пентагон: отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии

Отсутствие военной поддержки со стороны США грозит Украине нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях по его госпитализации в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.