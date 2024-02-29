Forbes: украинский конфликт показал, что дроны вытесняют танки

Издание Forbes опубликовало статью, в которой утверждается, что конфликт на Украине показал отсталость танка как современного вида вооружения. При этом боевые дроны, напротив, показали себя крайне эффективным методом ведения боевых действий.

Автор статьи утверждает, что опыт украинского конфликта иллюстрирует огромную эффективность боевых дронов. По его словам, достаточное количество беспилотников может справиться практически с любой целью, особенно если применяются FPV-дроны (разновидность беспилотников с камерой, которая в реальном времени передает изображение оператору дрона).

При этом танки, как следует из статьи, заметно проигрывают дронам в эффективности. Автор отмечает, что экипажу современных танков приходится часто менять стратегии, чтобы минимизировать урон даже от традиционных способов вооружения, но против атак беспилотников еще нет надежного метода контрмер. Кроме того, современный танк значительно уступает беспилотнику в цене и скорости производства, что также имеет огромное значение в условиях боевых действий.

«С появлением противотанковых управляемых ракет танки изменили тактику. Подавляющий огонь предотвращал попадание операторов ракет, а танкисты научились использовать дымовые гранатометы или быстро скрываться в укрытиях, когда они были атакованы. Ни одна из этих тактик не работает против FPV-дронов, а огромное количество дронов-камикадзе сделает их сложной задачей. Кроме того, дроны быстро развиваются, и беспилотники следующего года будут гораздо более смертоносными, чем ранние версии, используемые в настоящее время», — сообщает источник.