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Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

Киевский режим опасается, что украинская армия не сможет к лету сдержать российских военных, если Запад не нарастит поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету
© ТАСС

Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

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Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.

Ранее издание National Interest сообщало, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин.

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