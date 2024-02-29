Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

Киевский режим опасается, что украинская армия не сможет к лету сдержать российских военных, если Запад не нарастит поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.