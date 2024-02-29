Российская армия продолжает укреплять свое преимущество в зоне СВО на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.

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«Россия использовала свое преимущество после освобождения Авдеевки», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что в результате успешно проведенных действий Россия продемонстрировала свою силу и оперативность. Украинские войска сталкиваются с отсутствием необходимых боеприпасов для отражения российского наступления.

ВС РФ, в свою очередь, продолжают устанавливать контроль над новыми городами и деревнями. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул всю тяжесть ситуации, в которой находится Украина, заключил автор.