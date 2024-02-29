The Washington Post: Россия наращивает преимущество в зоне СВО на Украине
Российская армия продолжает укреплять свое преимущество в зоне СВО на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.
Там добавили, что в результате успешно проведенных действий Россия продемонстрировала свою силу и оперативность. Украинские войска сталкиваются с отсутствием необходимых боеприпасов для отражения российского наступления.
ВС РФ, в свою очередь, продолжают устанавливать контроль над новыми городами и деревнями. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул всю тяжесть ситуации, в которой находится Украина, заключил автор.
Российская армия в последнюю неделю значительно продвинулась на авдеевском направлении, вытесняя ВСУ со своих позиций. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об успехах ВС РФ на фронте.