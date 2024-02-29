Появилось фото с места уничтожения беспилотника в Крыму

Появилось фото с места уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Крымом. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах виден дымный след в небе. Предположительно снимок запечатлен в момент уничтожения беспилотника.

Ранее Минобороны России сообщило о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. По информации оборонного ведомства, около 15.45 по московскому времени над полуостровом был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины.