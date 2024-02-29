Сальдо оценил возможность начала переговоров с Украиной

Переговорный процесс между Россией и Украиной пока не представляется возможным, рассказал корреспонденту NEWS.ru губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Гостином дворе после президента России Владимира Путина послания Федеральному собранию. По словам Сальдо, РФ открыта к диалогу, однако трудности имеются со стороны Киева.

Переговоры возможны всегда, но только на условиях России, а не на тех условиях, которые придумал себе господин [президент Украины, Владимир] Зеленский. В таком случае эти переговоры возможны. А вообще-то сейчас со стороны Украины таких предложений не идет. Они по-прежнему издают воинственные изречения, которые не только не ведут к возможности переговоров, а наоборот, — отметил Сальдо.

При этом губернатор выразил мнение, что не имеет значения, будет ли главой Зеленский или, в случае выборов, на Украине появится другой правитель. Сальдо полагает, что диалог между странами не состоится, пока Киев получает соответствующие указания от Запада.