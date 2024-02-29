Работа российских штурмовиков Су-25 под Донецком попала на видео

Экипажи российских штурмовиков Су-25 успешно поразили опорные пункты армии Украины на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи также были поражены скопления живой силы и бронетехники противника. Работа пилотов Воздушно-космических сил России была снята на видео.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как пилот садится в Су-25, после чего взлетает с аэродрома в область выполнения боевого задания. Отмечается, что после выполнения задачи он отстрелил тепловые ловушки, необходимые для дезориентации противовоздушных вооружений противника. В Минобороны России уточнили, что удары по целям наносились авиационными ракетами С-13 с высоты около 25 метров. Передовой авиационный наводчик подтвердил факт успешного поражения всех объектов противника.