Армия Израиля зафиксировала обстрелы из Ливана и нанесла ответные удары
Населенные пункты на севере Израиля подверглись новым ракетным обстрелам с ливанской территории, израильские военные в ответ нанесли удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" и районам, откуда запускались ракеты на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сегодня утром было зафиксировано несколько запусков [ракет] из Ливана в направлении [населенных пунктов] Адамит и Шломи на севере Израиля. Некоторое время назад истребители нанесли удары по некоторым террористическим объектам "Хезболлах" в районе Джебель-Блата, включая ракетные установки и военное строение, внутри которого действовали террористы", - говорится в заявлении.
Кроме того, "армия Израиля нанесла удары по районам, откуда производились обстрелы", добавили в ведомстве.