Армия Израиля зафиксировала обстрелы из Ливана и нанесла ответные удары

"Сегодня утром было зафиксировано несколько запусков [ракет] из Ливана в направлении [населенных пунктов] Адамит и Шломи на севере Израиля. Некоторое время назад истребители нанесли удары по некоторым террористическим объектам "Хезболлах" в районе Джебель-Блата, включая ракетные установки и военное строение, внутри которого действовали террористы", - говорится в заявлении.