«Лучше не связываться»: Шойгу об анонсированном Путиным вооружении

«То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то этому. Слушайте, сегодня ясно, четко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», - заявил он.