«Лучше не связываться»: Шойгу об анонсированном Путиным вооружении
Вооружение, которое есть у России, призвано показать Западу, что с нашей страной лучше не связываться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу по итогам послания главы государства Федеральному собранию, пишет ТАСС.
Сегодня президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, отметил, что западные страны пытаются втянуть Россию в новую гонку вооружений, тем самым повторив трюк 1980-х годов. При этом он подчеркнул, что Россия обладает оружием, которое может поражать цели на территории стран Запада, а стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности.
Министр обороны Сергей Шойгу по итогам послания главы государства Федеральному собранию обратил внимание на то, что на Западе «много глупостей наговорили за последнее время».
«То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то этому. Слушайте, сегодня ясно, четко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», - заявил он.
Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности». Американские СМИ и эксперты предположили, что Россия может разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе.
В свою очередь в МИД РФ отметили, что США занимаются «злонамеренным сочинительством». Москва считает, что таким образом Белый дом пытается сподвигнуть Конгресс проголосовать за закон о выделении финансов Израилю, Тайваню и Украине.