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Депутат Рады: в ВСУ снова пройдут перестановки на уровне комбригов и генералов

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает, что в командовании Вооружённых сил Украины снова ожидаются кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов.

На Украине анонсировали перестановки в командовании ВСУ
© legion-media.ru

Об этом он написал в Telegram.

«В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами», — говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, в отношении некоторых украинских генералов уже начаты расследования.

Залужный сделал первое заявление после отставки

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поддерживает решение Владимира Зеленского об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинскими вооружёнными силами.

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Украина