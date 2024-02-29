На Украине анонсировали перестановки в командовании ВСУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает, что в командовании Вооружённых сил Украины снова ожидаются кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов.

Об этом он написал в Telegram.

«В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами», — говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, в отношении некоторых украинских генералов уже начаты расследования.