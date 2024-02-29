Шойгу: бойцам СВО предоставят отдельные возможности продолжения военной карьеры

Президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ в ходе послания Федеральному собранию заявил, что с марта ветераны спецоперации смогут подать заявление на участие в новой кадровой программе «Время героев». Путин признался, что идея проекта пришла в голову во время встречи со студентами-участниками СВО.