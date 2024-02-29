Сырский признал превосходство ВС РФ под Авдеевкой
Российские войска превосходят по силам украинские на авдеевском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что ВС РФ преуспевают на фронте и упорно атакуют позиции.
«Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника [на авдеевском и кураховском направлениях]», — написал Сырский в своем telegram-канале.
По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ.
Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки.