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Сырский признал превосходство ВС РФ под Авдеевкой

Российские войска превосходят по силам украинские на авдеевском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что ВС РФ преуспевают на фронте и упорно атакуют позиции.

«Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника [на авдеевском и кураховском направлениях]», — написал Сырский в своем telegram-канале.

По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ.

Главком ВСУ прибыл на авдеевское направление

Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки.

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