В США раскрыли количество уничтоженной американской техники ВСУ

«По данным сайта военной разведки Oryx, помимо одного захваченного, еще 68 бронемашин "Брэдли" были уничтожены, повреждены или брошены. (...) Во время войны не обойтись без потерь — об этом свидетельствует потеря американского [танка] M1 Abrams в начале этого месяца», — отмечается в публикации.