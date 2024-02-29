ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ на авдеевском направлении, освободив ряд населенных пунктов, пишет Telegram-канал "Военное дело".

Утверждается, что под российский контроль перешли населенные пункты Бердычи, Тоненькое, Орловка и Невельское.

Проект "Военная хроника" уточняет, что село Бердычи находится под контролем ВС РФ, в Орловке идет зачистка. При этом наступление на Тоненькое еще не закончено, а в Невельском российские подразделения закрепились на восточной и южной окраине.

Ранее в ВСУ заявляли, что Бердычи, а также Орловка и Тоненькое должны стать частью новой линии обороны после потери Авдеевки и отступления из Ласточкино.

В течение следующих нескольких дней после освобождения Авдеевки российские военные взяли под контроль села Ласточкино, Петровское, Победа, Северное.

В свежей сводке МО сообщало, что на донецком направлении ВС РФ улучшили положение, а на авдеевском - заняли более выгодные рубежи и позиции.