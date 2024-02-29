ВСУ попытались атаковать российский регион во время послания Путина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объекты на территории Белгородской области во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщило Минобороны России.

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По имеющимся данным, дежурные средства ПВО в 12:50 по московскому времени уничтожили украинский БПЛА летательного типа над территорией области.