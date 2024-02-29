$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

ВСУ попытались атаковать российский регион во время послания Путина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объекты на территории Белгородской области во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщило Минобороны России.

ВСУ попытались атаковать российский регион во время послания Путина
© Lenta.ru

По имеющимся данным, дежурные средства ПВО в 12:50 по московскому времени уничтожили украинский БПЛА летательного типа над территорией области.

Путин оглашает послание сегодня, 29 февраля. По словам самого президента, послание будет постановкой задач «на ближайшие как минимум шесть лет».

Военные новости
Владимир Путин
Федеральное Собрание России
Минобороны России
Белгородская Область
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости