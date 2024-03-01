Сийярто: заявления о направлении западных войск на Украину противоречат решению НАТО

Министры финансов и главы центробанков «Группы двадцати» (G20) на встрече в Сан-Паулу не смогли согласовать совместное итоговое заявление из-за разногласий по вопросу конфликта на Украине . Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, вместо этого председательствующая в G20 Бразилия опубликовала собственное заявление. Отмечается, что как принимающая сторона встречи она хотела исключить геополитические кризисы и сосредоточить внимание исключительно на вопросах экономической политики.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны G20 расходятся во мнениях относительно ближневосточного и украинского конфликтов, в связи с чем «двадцатка» может быть вынуждена исключить упоминание геополитических тем в совместных заявлениях. По словам одного из источников, удаление всех чувствительных политических тем из заявлений G20 может снизить значимость формата, но даст странам возможность достичь консенсуса по другим вопросам.