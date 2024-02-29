Сийярто: заявления о направлении западных войск на Украину противоречат решению НАТО

Высказывания о направления войск западных стран на Украину противоречат позиции НАТО, которая еще два года назад решила воздержаться от прямого вмешательства в конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов предположения президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки европейских военнослужащих в помощь украинской армии.
"Есть решение НАТО двухлетней давности о невмешательстве" в конфликт на Украине, сказал глава венгерского МИД, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом. Сийярто отметил, что это решение "все еще остается в силе" и наряду с другими странами альянса затрагивает Францию.
"Поэтому любые планы или заявления, касающиеся возможного появления европейских военнослужащих на Украине, будут диаметрально противоположны по отношению к нынешнему решению НАТО", - подчеркнул министр.