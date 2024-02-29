Минобороны Турции получило от США проект предложения по сделке с F-16

Проект предложения и соответствующие разрешительные письма по сделке с истребителями F-16 поступили со стороны США в адрес Минобороны Турции. Об этом сообщил журналистам в Анкаре источник в Минобороны республики.

"Министерство получило направленный США проект предложения и письма относительно нашего запроса на закупку 40 новых F-16 Block-70 и модернизацию имеющихся 79 F-16 в соответствии с потребностями командования ВВС. Также в проект включены боеприпасы, материалы и оборудование для этих самолетов. Соответствующие подразделения приступили к оценке предложения", - приводит слова источника телеканал TRT.

В Минобороны также отметили, что итоговая стоимость сделки будет ясна на этапе финализации проекта. Турция направила США предложения о производстве комплектующих для проведения модернизации истребителей на ее территории.

Источник в Минобороны также коснулся вопроса о перспективах покупки истребителей Eurofighter. Потенциальная сделка обсуждается со странами, участвующими в консорциуме, производящем эти самолеты.

"Наш министр посетил Великобританию, состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности. Одной из тем был вопрос о Eurofighter. Германия, одна из стран консорциума, и мы ждем от нее позитивного подхода. Технические переговоры продолжаются с участниками консорциума", - сообщили в ведомстве.