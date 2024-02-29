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Герой России рассказал о звонке Путина

Президент России Владимир Путин подробно знает об обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказал Герой России с позывным Морпех военному корреспонденту Первого канала Ирине Куксенковой. Командир 60-й бригады добровольческого корпуса штурмовой бригады «Ветераны» почувствовал интерес главы государства, когда состоялся их телефонный разговор. Военнослужащий добавил, что у него остались положительные впечатления от беседы с Путиным.

Герой России рассказал о звонке Путина
© РИА Новости

Хорошие ощущения. <...> Президент России углубленно знает обстановку и что происходит на фронте. Реально очень углубленно и очень подробно сам изучает. Когда он звонил, я почувствовал, что ему не то что интересно, а он, как президент, должен знать все: сколько людей, где, на какой улице, в каком доме, — заявил Морпех.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на церемонии вручения премии общества «Знание» заявил, что Владимиру Путину в режиме онлайн докладывают о ситуации в зоне СВО. По его словам, главе государства моментально становится известно об успехах российских военных. Он подчеркнул, что на фронте ведется напряженная работа.

Военные новости
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Первый канал
Украина