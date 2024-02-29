Герой России рассказал о звонке Путина

Хорошие ощущения. <...> Президент России углубленно знает обстановку и что происходит на фронте. Реально очень углубленно и очень подробно сам изучает. Когда он звонил, я почувствовал, что ему не то что интересно, а он, как президент, должен знать все: сколько людей, где, на какой улице, в каком доме, — заявил Морпех.